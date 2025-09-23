Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 23 Eylül 2025 Salı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgula! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Eylül 2025 Salı günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 01:52 Güncelleme: 23.09.2025 - 01:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 23 Eylül 2025 Salı İSKİ planlı su kesintileri...

        2

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        3

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu
        Fransa Filistin devletini tanıdı
        Fransa Filistin devletini tanıdı
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Serin günler yakında
        Serin günler yakında
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu