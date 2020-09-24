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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 24 Eylül Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan, Kadıköy ve Sarıyer ilçelerinde 24 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 24 EYLÜL 2020



İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2020 04:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah,Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 24.09.2020 08:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2020 04:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.