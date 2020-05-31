Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 31 Mayıs Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beykoz, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde 31 Mayıs günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 31 MAYIS 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İslambey Mah,Hicret Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.05.2020 10:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çiğdem Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.05.2020 10:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sakarya Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.05.2020 06:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sakarya Mah,İslambey Mah,Topçular Mah,Silahtarağa Mah,Esentepe Mah,Düğmeciler Mah,Eyüp Merkez Mah,Rami Yeni Mah,Rami Cuma Mah
|Açıklama
|:
|700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.05.2020 08:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pazariçi Mah,Yıldıztabya Mah,Karlıtepe Mah,Merkez Mah
|Açıklama
|:
|700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|31.05.2020 08:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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