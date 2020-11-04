Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde 4 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 KASIM 2020

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.11.2020 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.