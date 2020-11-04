Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde 4 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 KASIM 2020
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Acıbadem Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.11.2020 09:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kirazlıtepe Mah,Küplüce Mah,Beylerbeyi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.11.2020 09:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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