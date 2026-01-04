Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 5 Ocak Pazartesi: İstanbul'da sular ne zaman ve saat kaçta gelecek?

        Su kesintisi sorgulama sayfası: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 5 Ocak Pazartesi günü planlı su kesintileri gündemde. İSKİ'nin duyurusuna göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında yer alan bazı mahallelerde geçici su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek bölgelerle ilgili ayrıntılar, İSKİ'nin resmi sorgulama ekranında paylaşılıyor. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 23:30 Güncelleme: 05.01.2026 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su kesintisi sorgulama sayfası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kentin bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Anadolu ve Avrupa yakasındaki birçok mahalleyi etkileyecek kesintilerle ilgili detaylı bilgilendirme yapılırken, vatandaşlar suyun ne zaman geleceğini İSKİ’nin resmi arıza sorgulama ekranından öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        ÖNERİLEN VİDEO

        Futbolcunun babasını darptan tutuklanan İbrahim Kaş tahliye oldu

        Futbolcunun babasını darptan tutuklanan İbrahim Kaş tahliye oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit
        Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Çin: Hiçbir ülke polis veya yargıç gibi davranamaz
        Çin: Hiçbir ülke polis veya yargıç gibi davranamaz
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Beşiktaş'ın serisini F.Bahçe bitirdi!
        Beşiktaş'ın serisini F.Bahçe bitirdi!
        Buruk ve Tekke'den Süper Kupa açıklaması
        Buruk ve Tekke'den Süper Kupa açıklaması
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü