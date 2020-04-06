Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Nisan Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un K.Çekmece ve Sancaktepe ilçelerinde 6 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? 6 NİSAN 2020
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenimahalle,Cennet Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-04-06 10:14:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Atatürk Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-04-06 10:23:16.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR