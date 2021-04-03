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İSKİ su kesintisi duyuruları: İstanbul'da hafta sonu su kesintisi olan ilçeler ne? (3 Nisan)

İstanbul'da hafta sonu yaşanacak su kesintileri gündemde. Koronavirüs salgını sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle İSKİ su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İSKİ, 3 Nisan Cumartesi günü İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek olan su kesintilerini duyurdu. 3 Nisan İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ su kesintisi duyuruları: İstanbul'da hafta sonu su kesintisi olan ilçeler ne? (3 Nisan)

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 3 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Arnavutköy, Avcılar ve Bayrampaşa'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 3 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

3 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Hadımköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.04.2021 09:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Cihangir Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:03.04.2021 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.04.2021 09:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

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