İSKİ su kesintisi programı ile 22 Eylül 2025 Pazartesi İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek ve sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Eylül 2025 Pazartesi günü yapılacak planlı su kesintileriyle ilgili açıklamasını yayımladı. Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki ilçe ve mahalleleri kapsayan kesintiler için sorgulama ekranı da vatandaşların kullanımına açıldı. İSKİ’nin güncel duyuruları ve sorgulama sistemi üzerinden, su kesintisinin yaşanıp yaşanmayacağı kolayca öğrenilebiliyor. İşte, 22 Eylül tarihli İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı…