İSKİ su kesintisi programı ile 22 Eylül 2025 Pazartesi İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek ve sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yayımladığı güncel duyuruların ardından, planlı su kesintileri vatandaşların gündeminde yer aldı. Avrupa ve Anadolu yakasında bazı ilçelerde 22 Eylül 2025 Pazartesi günü su kesintisi uygulanacağı açıklandı. Peki, İstanbul'da hangi bölgelerde su kesintisi olacak? İşte, 22 Eylül Pazartesi günü için İSKİ tarafından paylaşılan planlı su kesintisi listesi…
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Eylül 2025 Pazartesi günü yapılacak planlı su kesintileriyle ilgili açıklamasını yayımladı. Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki ilçe ve mahalleleri kapsayan kesintiler için sorgulama ekranı da vatandaşların kullanımına açıldı. İSKİ’nin güncel duyuruları ve sorgulama sistemi üzerinden, su kesintisinin yaşanıp yaşanmayacağı kolayca öğrenilebiliyor. İşte, 22 Eylül tarihli İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı…
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.