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        Haberler Bilgi İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı 18 Ağustos 2024 | İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 18 Ağustos 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak kendi sitesi üzerinden duyuruluyor. İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olduğu ve suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte 18 Ağustos 2024 İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 23:45 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:45
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        İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. Zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları sonucunda İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemiyor. İşte 18 Ağustos 2024 İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

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        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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