        Haberler Bilgi Yaşam İŞKUR TYP kura sonuçları 2025: İŞKUR TYP Temizlik ve güvenlik görevlisi kura sonuçları ve isim listesi sorgula

        İŞKUR TYP kura sonuçları 2025: İŞKUR TYP Temizlik ve güvenlik görevlisi kura sonuçları ve isim listesi sorgula

        İŞKUR TYP kura sonuçları il il merak ediliyor. Temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler başvurularını belirlenen tarihlerde gerçekleştirdi. Bazı illerimizde TYP sonuçları duyuruldu. İŞKUR TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında yapılan personel alımı için bazı illerde kura çekimi yapıldı. Akabinde ise İŞKUR TYP sonuçları nihai isim listesi il il sorgulaması devam ediyor. Asil ve yedek tam liste il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden erişime açılıyor. İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar

        Giriş: 20.08.2025 - 12:14 Güncelleme: 20.08.2025 - 12:16
        Toplum Yararına Program kapsamında İŞKUR TYP sonuçları sorgulanıyor. Toplum Yararına Program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara güvenlik görevlisi ve temizlik işçisi alımı yapılıyor. Bu kapsamda ''2025 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İŞKUR e-Devlet ekranındaki "Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru" ekranı üzerinden il il kura sonuçları sorgulanabiliyor.

        2

        İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2025

        Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, başvuruda bulundukları il milli eğitim müdürlüklerinin duyuru sayfasını kontrol ederek kura çekimlerinin yapacağı tarihi öğrenebilecek.

        İŞKUR e-Devlet ekranındaki "Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru" ekranı üzerinden il il kura sonuçları sorgulanabiliyor.

        İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

        3

        BİLECİK'TE TYP KURALARI ÇEKİLECEK

        İŞKUR Bilecik İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1 Eylül 2025-28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak 6 ay süreyle il genelindeki okulların temizlik hizmetlerini karşılamak üzere 230 geçici personel istihdam edileceğini açıklamıştı.

        19 Ağustos tarihinde sona erecek başvuruların ardından kura çekimi gerçekleştirilecek. 230 temizlik personeli için kura çekiminin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kura tarihi duyurulacak.

        İL İL BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

        Kastamonu’da 1-5 Ağustos, Ordu’da 1-5 Ağustos, Sinop’ta 7-11 Ağustos, Zonguldak’ta ise 11-15 Ağustos tarihleri arasında başvurular tamamlandı. Bilecik’te ise 15-19 Ağustos arasında yapılacak başvuruların ardından kura çekimi gerçekleştirilecek.

        4

        İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

        Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.

        TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

        TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

