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İŞKUR üzerinden 1.877 Müşteri Temsilcisi alınacak! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2022 İŞKUR iş ilanları...

İŞKUR üzerinden 1.877 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından gözler İŞKUR iş ilanlarına çevrildi. Kamu ve özel sektör üzerinden yapılacak alımlarda en az lise mezunu adaylar arasından tercih edileceği belirtildi. Peki, İŞKUR başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2022 İŞKUR iş ilanları...

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    İŞKUR üzerinden 1.877 Müşteri Temsilcisi alınacak! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2022 İŞKUR iş ilanları...

    İŞKUR iş ilanları, Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan duyurunun ardından araştırılmaya başlandı. İŞKUR üzerinden 1.877  Çağrı Merkezi Müşteti Temsilcisi alımı yapılacağının duyurulmasıyla birlikte "İŞKUR başvuru nasıl yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt arandı. Peki, İŞKUR başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2022 İŞKUR iş ilanları...
  • 02
    İŞKUR üzerinden 1.877 Müşteri Temsilcisi alınacak! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2022 İŞKUR iş ilanları...

    İŞKUR MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İŞKUR üzerinden Çağrı Merkezi Müşteti Temsilcisi alımına başvuruda bulunmak için İŞKUR internet sitesine giriş yapın. Meslek kutucuğunda "Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi" yazıp ara seçeneğine tıklayınız. Aramada çıkan ilanlara giriş yapın ve Başvur butonuna tıklayın.

    İlk defa İŞKUR başvurusunda bulunanların ilk olarak İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümünden bilgilerinizi doldurarak giriş yapabilirsiniz.
  • 03
    İŞKUR üzerinden 1.877 Müşteri Temsilcisi alınacak! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2022 İŞKUR iş ilanları...

    İŞKUR ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 04
    İŞKUR üzerinden 1.877 Müşteri Temsilcisi alınacak! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2022 İŞKUR iş ilanları...

    İŞKUR MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2022?

    18-40 yaş aralığında olmak,

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    En az Lise ve dengi okullardna mezun olmak,

    Telefonda iyi iletişim kurabilen,

    Diksiyonuna güvenen,

    Takım çalışmasına yatkın,

    Hedefe odaklı ve iç motivasyonu yüksek,

    Zaman yönetimi becerisi olan,

    Kişisel temizliğine önem veren,

    Sağlık problemi bulunmamak,

    MS Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilen,

    Kariyer hedefi olan, devamlı çalışabilecek,

    Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun olmak
  • 05
    İŞKUR üzerinden 1.877 Müşteri Temsilcisi alınacak! İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2022 İŞKUR iş ilanları...

    İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

    İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ linke tıklayarak İŞKUR giriş sayfasına gidin.

    Ardından İş Arayan kısmından üye ol seçeneğine tıklayarak karşınıza çıkan üyelik sözleşmesini okuyup onaylayın.

    Sizden istenilen kimlik bilgilerinizi eksiksiz şekilde girin, ileri butonuna tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirin.

    Üyelik işlemleri sırasında sizden istenilen telefon ve mail adresini doğru bir şekilde girmemeniz halinde üyeliğiniz gerçekleştirilemez.

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