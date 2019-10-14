Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Haksız yere 19 yıl yattı, karşılığında 4.8 milyon dolar alacak

AA

Avustralya'da işlemediği cinayetten 19 yıl hapis yatan David Eastman'a 7 milyon Avustralya doları (4.8 milyon dolar) tazminat ödenmesine karar verildi.

David Eastman

Avustralya'da üst düzey bir polis memurunu öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilen, ancak 19 yıl hapis yattıktan sonra suçsuzluğu anlaşılan 74 yaşındaki David Eastman, 7 milyon Avustralya doları (4,8 milyon dolar) tazminat kazandı.

Avustralya Başkent Bölgesi Yüksek Mahkemesi, 1995'te cinayetten yargılandığı davada suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edildikten 19 yıl sonra suçsuzluğu anlaşılan Eastman'a 7 milyon Avustralya doları tazminat ödenmesine hükmetti.

Başkent Canberra'da 1989'da aracının içinde iki kurşunla vurularak öldürülen Avustralya Federal Polisi komiserlerinden Colin Winchester'ın katil zanlısı olarak tutuklanan ve jüri tarafından suçlu bulunan kamu görevlisi Eastman, 1995'te yargılandığı mahkemede ömür boyu hapse mahkum edildi.

Suçlu olduğunu kabul etmeyen ve 1999-2008'de 5 kez temyize giden Eastman'ın başvurusu, her defasında reddedildi.

2014'TE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Cinayetten hapse girmesine delil olarak sunulan arabasındaki ateşli silah kalıntılarının, arabasını kendisinden habersiz tavşan avına götüren arkadaşı Benjamin Smith'in silahından çıktığını 19 yıl sonra ispat etmeyi başaran Eastman, 2014'te mahkeme tarafından tahliye edildi.

Eastman, tahliye edilmesinin ardından hapiste kaldığı yıllara karşılık, Avustralya Başkent Bölgesi hükümetinin önerdiği 3,8 milyon dolarlık teklifi kabul etmeyerek, 18 milyon dolar tazminat isteğiyle mahkemeye başvurmuştu.

Avustralya Başkent Bölgesi Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, Eastman'ın haksız hapis cezası nedeniyle aile kurma ve kariyer yapma fırsatını kaybettiğini, hapisteyken annesi ve iki küçük kardeşinin de öldüğünü dikkate alan Yargıç Michael Elkaim, Avustralya Başkent Bölgesi hükümetini, Eastman'a 7 milyon Avustralya doları tazminat ödemeye mahkum etti.

Yargıç Elkaim, yaklaşık 30 milyon dolar civarındaki mahkeme masraflarının da hükümet tarafından ödenmesine karar verdi.

Müvekkilinin çıkan karar dolayısıyla rahatladığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen Eastman'ın avukatı Sam Tierney, "Hayatının önemli bir bölümünü kaybetti ve açıkçası onunla (parayla) ne yapabileceği konusunda bazı düşünceleri var" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki ABD askerleri yorumu - HABERLER
DÜNYAErdoğan'dan Suriye'deki ABD askerleri yorumu
İspanyol yargısı, Katalan siyasilere hapis yağdırdı
DÜNYAKatalan liderlere 100 yıl hapis
İklim alarmı için Tokyo Olimpiyatları’nda ölmek mi lazım!
DÜNYAİklim alarmı için Tokyo Olimpiyatları’nda ölmek mi ...
SON DAKİKA! Polonya'da sandıktan Hukuk ve Adalet Partisi çıktı
DÜNYAPolonya'da zafer iktidar partisinin
SON DAKİKA! Tayfunda haber sunan muhabire tepki
DÜNYATayfunun ortasında haber sundu
Son dakika... PARİS HAREKETE GEÇTİ! Fransa Suriye'den asker çekebilir! - Haberler
DÜNYAFransa'dan çekilme sinyali
SON DAKİKA! Trump'ın muhaliflerini 'katlettiği' video tepki çekti
DÜNYATrump'ın 'katliam' videosuna tepki
SON DAKİKA! ABD Başkanı Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması! - Haberler
DÜNYATrump'tan AB'ye DEAŞ tutukluları çağrısı
Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı
DÜNYAEkvador'da hükümet ve protestocular anlaştı
Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu
DÜNYATunus'un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X