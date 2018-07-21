Isloch Minsk - Dinamo Minsk maçı heyecanı

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Isloch Minsk, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Dinamo Minsk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. 17 puanlı Isloch Minsk 9. sırada bulunuyor, Dinamo Minsk 31 puana sahip ve 4. sırada. Isloch Minsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dinamo Minsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 374. İddaa'da Isloch Minsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dinamo Minsk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Isloch Minsk önceki hafta Naftan Novopolotsk mücadelesinde 1-2 kazandı.

Dinamo Minsk ise Vitebsk karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Isloch Minsk, evinde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 6 gol yedi.

Dinamo Minsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Dinamo Minsk, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ