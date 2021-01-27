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İsmail Çokçalış: "İtalyan defanslarını örnek alıyorum"

Bursaspor’un genç futbolcusu İsmail Çokçalış, yeşil-beyazlıların her zaman üst ligleri hak ettiğini, bu sezon da Süper Lig’e çıkarak orada uzun seneler kalmak istediklerini belirtti. Çokçalış, transfer sorularına, "Öncelikle Bursaspor’a daha çok hizmet vermek istiyorum" diye cevap verdi. 20 yaşındaki futbolcu, Serie A’yı beğendiğini ve İtalyan defanslarını örnek aldığını söyledi

İsmail Çokçalış:

Bursaspor'un bu sezon dikkat çeken futbolcularından İsmail Çokçalış, Ümit Milli Futbol Takımı'nın kampında İHA'nın sorularını yanıtladı. Ümit Milli Takım’da bulunduğu için mutlu olduğunu ifade eden 20 yaşındaki futbolcu, "Milli Takım’da olmamızın en büyük sebeplerinden biri takım içindeki beraberliğimiz, birlikteliğimiz. Oradaki başarı dışarıdaki etkenlere de yansıyor" şeklinde konuştu.

"Takım içerisindeki pozitif hava sahaya yansıyor"

Bursaspor’un bu sezonki başarılı performanslarıyla ilgili değerlendirmede bulunan genç oyuncu, "Takım içerisinde çok sıkı bir birliktelik içerisindeyiz. İçeride çok güzel bir pozitif hava var. Bu pozitif hava da ister, istemez sahaya da yansıyor. Şu an iyi durumdayız. Çok daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum. 6 maçlık bir serimiz var. Onu devam ettirip, lig sonuna kadar hedeflediğimiz noktaya çıkarız inşallah. Şu an iyi bir konumdayız. Ama çok daha iyi bir konuma gelebiliriz. Bursaspor her zaman üst ligleri hak eden bir kulüp. Zaten kalitesi de tartışılmaz. Süper Lig’e çıkıp orada da uzun sene kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türk futboluna birçok isim kazandıran Bursaspor altyapısı hakkında da görüşlerini aktaran İsmail Çokçalış, "Bizi çalıştıranların çok büyük emekleri var. Orada bir samimiyet, bir içtenlik var. En öncelik samimiyet var" dedi.

"Öncelikle Bursaspor’a daha çok hizmet vermek istiyorum"

Adının transferde çok geçmesinin hatırlatılması üzerine 20 yaşındaki futbolcu, "Şu anda bunu konuşmak çok doğru olmaz. Öncelikle Bursaspor Kulübü’ne daha çok hizmet vermek istiyorum. Daha iyi hizmet vermek istiyorum. Zaten uzun bir mukavelem var. Kulübe en iyi şekilde, en yüksek değerlerde para kazandırıp gitmek isterim" diye cevap verdi.
Beğendiği ligi de açıklayan Çokçalış, "Avrupa’daki bütün ligler çok kaliteli, güzel ligler. İtalya Ligi’ni çok beğeniyorum. Çünkü İtalyan defanslarını örnek alıyorum" ifadelerini kullandı.

Sağ bek pozisyonunda oynayan İsmail Çokçalış, bu sezon 16’sı TFF 1. Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 resmi maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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