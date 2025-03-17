Ismail Jakobs'tan geleceği için açıklama!

Galatasaray'da istenilen performansı sergileyemeyen ve uzun süredir sakat olan Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'tan geleceği ile ilgili açıklama geldi.

Jakobs, eski takımı Köln'ün Darmstadt ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti. Senegalli oyuncu maç önünde SkySport'a açıklamalarda bulundu.