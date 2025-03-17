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        Haberler Ekonomi Para Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi - Para Haberleri

        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi

        Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:37
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        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
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        Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi.

        TMSF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."

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