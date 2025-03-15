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        Haberler Gündem Medya Yeni Şafak gazetesi eski yazarı İbrahim Paşalı Flash TV'ye kayyum olarak atandı

        Yeni Şafak gazetesi eski yazarı İbrahim Paşalı Flash TV'ye kayyum olarak atandı

        Yeni Şafak gazetesinin eski yazarı İbrahim Paşalı, Flash TV'ye kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Erkan Kork gözaltına alınmış; aralarında Pozitifbank, Flash TV ve Payfix olan şirketlere el konulmuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:53
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        İbrahim Paşalı Flash TV'ye kayyum olarak atandı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Flash Haber ve Payfix Ödeme Kuruluşu devlet kontrolüne geçerken, Flash Haber'e kayyum olarak Yeni Şafak gazetesinin eski yazarı İbrahim Paşalı atandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Pozitifbank, Flash Haber ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

        59 şüpheliye yönelik operasyon yapılırken, MASAK ve Merkez Bankası raporları doğrultusunda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına da el kondu.

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        Operasyon kapsamında Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu'na devlet el koydu.

        TMSF yönetimine geçen Flash Haber’i kayyum olarak eski Yeni Şafak köşe yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı atandı.

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