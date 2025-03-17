ABD'nin sınır dışı ettiği 250'den fazla çete üyesi El Salvador'a geldi

Ülkesinin organize suçla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bukele, "Ancak bu kez müttefiklerimize de yardım ediyor, cezaevi sistemimizi kendi kendine yeterli hale getiriyor ve ülkemizi daha da güvenli kılmak için hayati bilgiler ediniyoruz. Hepsi tek bir eylemde." değerlendirmesinde bulundu.