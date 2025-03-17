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        Haberler Dünya ABD'nin sınır dışı ettiği 250'den fazla çete üyesi El Salvador'a geldi | Dış Haberler

        ABD'nin sınır dışı ettiği 250'den fazla çete üyesi El Salvador'a geldi

        El Salvador Devlet Başkanı Bukele, ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesinin ülkeye getirildiği söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:50 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:50
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        El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında 261 çete üyesinin ülkeye getirildiğini duyurdu.

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        Bukele, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Tren de Aragua çetesine mensup 238 ve MS-13 çetesine bağlı 23 üyenin başkent San Salvador'a ulaştığını belirtti.

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        ABD'nin yıllık ücret ödeyerek El Salvador'a gönderdiği çete üyeleri, Tecoluca kentinde yer alan Terör Muhafaza Merkezine (CECOT) yerleştirildi.

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        AMERİKA KITASININ EN BÜYÜK HAPİSHANESİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

        Terör Muhafaza Merkezi (CECOT) 40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak kabul ediliyor.

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        Çete üyelerinin mega hapishane CECOP'a sevk edileceğini aktaran Bukele, "Zamanla bu eylemler, 'Sıfır Boş Zaman' programı kapsamında çalışan 40 binden fazla mahkum tarafından üretilen ürünlerle birleştiğinde, cezaevi sistemimizin kendi kendini sürdürebilmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

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        Bukele, ABD'den gönderilen kişiler arasında iki çete elebaşının da bulunduğunu aktararak, "Bunlardan biri suç örgütünün en üst yönetim kadrosunda yer alıyor. Bu durum, istihbarat toplamamızı, tamamlamamıza ve MS-13'ün son kalıntılarının peşine düşmemize yardımcı olacak. Eski ve yeni üyeler, paralar, silahlar, uyuşturucu, saklanma yerleri, işbirlikçileri ve sponsorları dahil olmak üzere tüm ağı ortaya çıkarmak için çalışmalarımız sürecek." açıklamasında bulundu.

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        Ülkesinin organize suçla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bukele, "Ancak bu kez müttefiklerimize de yardım ediyor, cezaevi sistemimizi kendi kendine yeterli hale getiriyor ve ülkemizi daha da güvenli kılmak için hayati bilgiler ediniyoruz. Hepsi tek bir eylemde." değerlendirmesinde bulundu.

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        ABD Dışişleri Bakanlığı, El Salvador hükümetinin, Venezuela kökenli "Tren de Aragua" çetesi mensupları da dahil olmak üzere "ABD'deki yasa dışı suçlu göçmenleri uyruğu fark etmeksizin" kabul etmenin yanı sıra "suçlu ABD vatandaşlarını da hapishanelerinde barındırmayı" teklif ettiğini bildirmişti.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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