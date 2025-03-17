Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?

FRED-MARIUS MÜCADELESİNDE HAKEM KARARI DOĞRU MU?

15. dakikada Fred'in Marius ile mücadelesinde hakemin kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Bu pozisyona faul çaldı hakem. Hakem, 15 dakikada 5-7 faul hatası yaptı. Bu kadar olmaz. Fred topla oynuyor ve temiz oynuyor. Kontrolsüz şekilde vuran Marius. Marius'un sarı kart görmesi gerekir. Marius'un kartı var. Fred topu çaldı diye suçlu mu, bu darbeyi alıyor."

Bahattin Duran: "Fred net ve tertemiz topla oynuyor. Amacı topa vurmak Marius'un ama o da Fred'in orada olduğunu biliyor. Marius kontrolsüz sallıyor ayağını. Burada kart görmeliydi. Marius normalde ilk sarı kartı burada olmalıydı. Marius'un kartı var şu anda, ikinci sarı kart olacak. İlk gördüğü kart yanlış."

Bülent Yıldırım: "Marius'un sarı kart görmemesi gerekir. Top çalındıktan sonra, kramponunun içi geliyor. Kontrolsüz faul mu, bana göre değil. Sadece faul."