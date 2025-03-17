Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Eski hakemler, Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
beIn Trio ekibi, Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından hakem Cihan Aydın'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...
DZEKO, TALISCA, SKRINIAR POZİSYONLARI
3. dakikada Dzeko'nun yaptığı hareket var, Talisca'nın faul beklentisi var, Skriniar'a yaptığı faulün ardından Marius'un sarı kartı doğru mu?
Deniz Çoban: "40 saniye içinde 3 tane kararda hakem başarısız. Dzeko'nun yaptığı faul, Talisca'ya yapılan net faul, Skriniar'a herhangi bir faulü gerektirecek hareket yokken faul ve üstüne sarı kart. 40 saniye içinde bu kadar hata lüksünüz yok."
"HAKEM TUTUK BAŞLADI"
Bahattin Duran: "Hakem tutuk başladı. Dzeko'nun yaptığı faul, sarı kart olmaz. Talisca'ya yapılan faul, sarı kart olmaz. Marius'un da dizi ayak bileğine geldi, en fazla dikkatsiz faul. Marius'un gördüğü sarı kart kesinlikle yanlış."
"KART OLMAMASI LAZIMDI"
Bülent Yıldırım: "Dzeko' krampon ucuyla faul yaptı. Talisca'nın sağ dizine darbe var. Marius'un da en fazla topuğa gelen diz darbesi var. Kart olmaz."
CELİL-DJIKU POZİSYONU
Celil'in Djiku'ya yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: "Önce Fred'in arkadan Celil'e müdahalesi var. İlk faulü Fred arkadan yaptı. Celil'in Djiku'ya faulü var. Kontrolsüz değil. Faul doğru, kart yanlış."
Deniz Çoban: "İlkini devam ettirebilir, itiraz etmem. İkincisinde faul verebilir, itiraz etmem. Sarı kart gereksiz."
Bülent Yıldırım: "Sarı kart gereksiz."
FRED-MARIUS MÜCADELESİNDE HAKEM KARARI DOĞRU MU?
15. dakikada Fred'in Marius ile mücadelesinde hakemin kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Bu pozisyona faul çaldı hakem. Hakem, 15 dakikada 5-7 faul hatası yaptı. Bu kadar olmaz. Fred topla oynuyor ve temiz oynuyor. Kontrolsüz şekilde vuran Marius. Marius'un sarı kart görmesi gerekir. Marius'un kartı var. Fred topu çaldı diye suçlu mu, bu darbeyi alıyor."
Bahattin Duran: "Fred net ve tertemiz topla oynuyor. Amacı topa vurmak Marius'un ama o da Fred'in orada olduğunu biliyor. Marius kontrolsüz sallıyor ayağını. Burada kart görmeliydi. Marius normalde ilk sarı kartı burada olmalıydı. Marius'un kartı var şu anda, ikinci sarı kart olacak. İlk gördüğü kart yanlış."
Bülent Yıldırım: "Marius'un sarı kart görmemesi gerekir. Top çalındıktan sonra, kramponunun içi geliyor. Kontrolsüz faul mu, bana göre değil. Sadece faul."
HOLSE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON
Holse'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Djiku topsuz alanda düşürdü. Faul ve sarı kart olması lazım."
Bahattin Duran: "Her iki oyuncu da topa bakıyor, Holse öne geçecekken Djiku sol eliyle kuvvetli şekilde itiyor. Topsuz alanda olduğu için faul ve sarı kart."
Bülent Yıldırım: "Benim de kanaatim faul ve sarı kart."
HOLSE-AMRABAT MÜCADELESİ
Holse, Amrabat ile mücadelesi sonucu yerde kalan Holse için, devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Amrabat, Holse'nin yanında, bir formadan hafif bir çekme gibi bir pozisyon var. Ayakların da teması var. Benim için devam kararı doğru. Penaltı yok."
Deniz Çoban: "Bir sonraki hamlesini etkilemiyor Holse'nin. Sol ayağın teması var ama Holse sağ ayağını yere basıyor, sol ayağını basacakken düşmeyi tercih ediyor. Devam kararı doğru. 25. dakikada ilk doğru kararı bu oldu."
Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."
DJIKU'NUN SCHINDLER'E MÜDAHALESİ
Djiku'nun Schindler'e müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."
Bahattin Duran: "Devam kararı doğru."
Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."
KINGSLEY'İN FRED'E MÜDAHALESİ
Kingsley'in Fred'e müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Fred vücudunu öne aldı. Kingsley, kolunu kaldırıp Fred'in kafasına vuruyor. Kontrolsüz hareket, faulle birlikte sarı kart olmalı."
Deniz Çoban: "Faul ve kart bu."
Bülent Yıldırım: "Kazara küsürat bir temas değil. Bence de faul ve sarı kart."
KOSTIC'IN ŞUTUNDA ZEKİ YAVRU EL YAPTI MI?
Kostic'in şutunda Zeki Yavru elle oynadı mı, devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Savunma oyuncuları, dünyada bu hareketi sıklıkla yapıyor. Bu doğal bir pozisyon değil. Bunu yaparken vücudu genişletiyorsa penaltı ama burada genişlemeden bahsedemeyiz. Kolunun açılması, top temas anından sonra oluyor. Top koluna ve bedenine aynı anda çarptı, topun hızıyla kol açıldı. Devam kararı doğru."
Bahattin Duran: "Bu hareketi yapmak her zaman risklidir. Açtınız dirsekleri, bu bir ihlal. Dirsekler açık geldiniz, bu da bir ihlal. Zeki'nin sağ dirseği açık, sol dirseği vücuduna yapışık. Doğal konum değil ama vüdcudu genişletiyor mu? Hareketin içinde kasıt var mı? Dirsek, olabildiğince vücuda yapışık. Top çarpınca açılıyor. Kesin devam diyorum."
Bülent Yıldırım: "Dirsek açık gelse penaltıydı, bu haliyle bence de devam doğru."
DZEKO'YA YAPILAN FAUL'DE KART OLMALI MI?
Dzeko'ya yapılan faulde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: "Bu çok net sarı kart. Taç çizgisi kenarında olması, kaleye uzak olması filan değil konu. Dzeko döndü gidecek, bırak gitsin, iki eliyle birden yapıştı. Bu net bir sarı kart."
Deniz Çoban: "Cihan Aydın'ın fauller konusunda en kötü üç maçtan biri. Yunus Emre'ye çok net sarı kart."
Bülent Yıldırım: "İki elle tuttu Yunus Emre. Çok net sarı kart."
MARIUS'UN KIRMIZI KART GÖRMESİ DOĞRU MU?
Marius'un oyundan ihraç kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Hakemin doğru kararları, yanlış kararları da vardı. Doğru kararları uygularken hata yaptı. Açık bir faul var, sarı olur bence, oyuncunun dudağı açıldı. O faulü çalmadı. Devam ettirdi. Oyuncu gelip sizinle iletişim kurmak istiyor. Karşınızdaki kişi oranın otoritesi, kolundan tutup çeviriyorsun 'bana bak' diye. Yapamazsın bunu. Cihan Aydın'ın da yönetimsel kabahati var. Faul atladı. Oyuncu sizinle iletişim kurmaya geliyor, dönüp arkanızı gidiyorsunuz. Verdiğiniz karardan mı kaçıyorsunuz, oyuncu dudağını gösteriyor ya onu mu görmekten kaçınıyor."
Bülent Yıldırım: "Şu anki jenerasyonun birinci problemi, iletişim hakkında hiçbir fikir sahibi değiller. Yöneticilik sanatı yok. İletişim kurulacağı esnada kartı gösteren arkasını dönüp gidiyor. Nereye gidiyorsun abi! Sonuçtan bakarsan doğru. Otoriteye bu muameleyi yapamazsın. Canı yanan, darbe alan o, bir dinle onu. Marius'un kırmızısı teknik olarak doğru. Marius'un ilk sarı kartı da yanlış."
Bahattin Duran: "Marius'un itmesi gerekmiyor, yaptığı hareket sarı kart. Marius, hakemi itse direkt kırmızı olur. Orada problem yok. Skriniar, öncesinde net faul yaptı. Hakem onu atladı."
SCHINDLER TAÇ ATIŞINDA KART GÖRMELİ MİYDİ?
Schindler'in taç atışındaki hareketlerine kart gösterilmeli mi?
Deniz Çoban: "Talimatlarda her şey açık. Bir oyuncu tacı atmak için eline alır, topu başının arkasına götürür, sonra vazgeçerse bu sarı karttır. Şu taç 29 saniyede atıldı, 29 saniye! Yeri gelince İngiltere'de futbol hızlı oynanıyor, bizim öyle bir derdimiz yok ki. Bir hakem penaltıyı atlar, her şey olur, bir hakem bunu nasıl değerlendiremez."
Bülent Yıldırım: "Sportmenliğe aykırı harekettir bu. Tribündeki herkes bunun taktik olduğunun farkında, arkadaki bütün tribün ayağa kalktı. Sarı kartsız geçilmez bu."
Bahattin Duran: "Bunun amacı zaman geçirmek."
YUNUS EMRE'NİN SAKATLIK ANI
Yunus Emre Çiftçi'nin sakatlandığı anlar...
Bahattin Duran: "Günahını almayalım, belki ters döndü kolu. Yunus Emre sol elinin üstüne düştü. Sonra sağ dirseğini tuttu. Bu hareketlere çözüm bulması lazım hakemlerin. Oyuncuların da artık bunlardan vazgeçmesi lazım. Sağ elinin üstüne düştüğünü hiç görmedim. Tedavi o kadar hızlı sürdü ki..."
Deniz Çoban: "Sağlık görevlileri de zamanı çalıyor, jogla gidiyor."
Bülent Yıldırım: "Oyuncunun kolunda omzunda bir şey varsa kenara davet edersin, yere yatacak bir şey yok."
"ÇOK ZAMAN ÇALINDI"
Deniz Çoban: "Hakem 8 dakika ekledi. Bence 8 dakika maçın hakkıydı. Çok zamandan çalındı. Saha içinde önlem alamadı ona, sonuna ekledi. Süre içinde 3 kere aut oldu, 30'ar saniyede kullanıldı. 8'e 3 kala maçı bitirdi. Ona da zaman vermesi gerekirdi."
MAÇ SONUNDAKİ TARTIŞMALAR
Deniz Çoban: "Burada ihraçlık, disipline dair bir şey varsa hakemin cezalandırması lazımdı, yapmadı. Geçen hafta Konyaspor - Eyüpsor maçında Kramer ve Umut Nayir, sarı kart gördü ve Beşiktaş maçında oynayamadılar, cezalı duruma düştüler. Bu hakem arkadaş, burada hiç suçlu göremedi."
Bahattin Duran: "Burada disiplin uygulaması söz konusu değilse hiçbir maçta uygulanmamalı. Dördüncü hakem net takip ediyor. Bu kargaşada kart yoksa..."
Bülent Yıldırım: "Burası tepkisiz, cezasız geçilemez."
HAKEMİN KARNESİ
Deniz Çoban: "5 tane sarı kartı atladı, 2 tane sarı kartı yanlış verdi. 7 disiplin hatası. Marius ikinci sarı olabilir demişiz Bahattin Hocayla. Sınıfta kaldı."
Bülent Yıldırım: "Bu maçı baştan sona analiz etmeli."
Bahattin Duran: "Seyrettiğim en kötü Cihan Aydın performanslarından biri."
CİHAN AYDIN İÇİN YORUMLAR
Bülent Yıldırım: "Maç çok kolay olmasına rağmen hakemin isabet oranı sıfıra yakın. İnanılmazdı."
Deniz Çoban: "Maçı zorlaştırmak için her şeyi yaptı hakem. Karar standartı çok kötüydü."
Bahattin Duran: "Faul karar isabet oranı yüksektir Cihan Aydın'ın, yarı yarıyanın altında kaldı."