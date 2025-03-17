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        Haberler Gündem Güncel Cezaevine girmemek için hamileliğini kullandı! 14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Cezaevine girmemek için hamileliğini kullandı! 14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!

        İstanbul Bayrampaşa'da bir hırsızlık operasyonunda yakalanan Ceylan Çiçek'in ertelenmiş 472 yıl hapis cezasını yatmamak için hamileliğini kullandığı ortaya çıktı. 14. çocuğuna hamile olan şüphelinin doğum yaptığı ve yine serbest kaldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:19
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        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
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        Bayrampaşa'da daireye girerek hırsızlık yapan şüpheli Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) hakkında polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.

        DHA'nın haberine göre yapılan çalışmalarda Ura'nın poliste 54 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. 14'üncü çocuğuna hamile olduğu belirlenen şüpheli Çiçek, yakalanacağını anlayınca camdan atladı.

        Polis merkezine götürülen Çiçek'in 189 ayrı suç kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu, 12 yıl kesinleşmiş, ayrıca hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı. Doğum yapan Ceylan Çiçek'in serbest kaldığı ortaya çıktı.

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        Olay, 16 Ocak Perşembe günü Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireye hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis ekipleri toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydı izleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura'yı (36) yakalamak için çalışma başlattı.

        189 SUÇ KAYDI, 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

        Polis ekipleri adresi belirlenen Ceylan Çiçek'in evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan ve hamile olduğu öğrenilen Çiçek camdan atladı. Ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Çiçek'in emniyetti yapılan sorgusunda 13 çocuğu olduğu, 14'üncü çocuğuna da hamile olduğu, 189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. 54 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlenen Belkız Ura'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.

        DOĞUM YAPTI; SERBEST KALDI

        Diğer yandan, tutuklanarak cezaevine konulan ve 14'üncü çocuğuna hamile olan Ceylan Çiçek'in doğum yaptığı öğrenildi. Hamilelik nedeniyle hakkında ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olan Çiçek serbest bırakıldı.

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