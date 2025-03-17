Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'nın devlerini peşine takarken Nijeryalı golcü Galatasaray'a 'Benden haber bekleyin' dedi
Galatasaray'ın bu yaz sürpriz şekilde kadrosuna kattığı Victor Osimhen atmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılıları hücum hattında sırtlayan Nijeryalı yıldız gösterdiği performansla Avrupa’nın devlerini de peşine takıyor.
Manchester United, Arsenal ve Juventus’un ilgilendiği Osimhen için Galatasaray da kolları sıvamış durumda.
Sarı-kırmızılı kulüp, 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Osimhen için bir süredir kaynak arayışındaydı.
Devre arasında Osimhen’e gelen teklifler sonrasında Nijeryalı futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirildi.
26 yaşındaki golcü sezonu Galatasaray’da tamamlayacağını ve hiçbir kulüple sezon bitene kadar görüşmeyeceğini bir kez daha net bir dille ifade etti.
Galatasaraylı idareciler, Osimhen’e Türkiye’de mutlu olup olmadığını; kariyerine Galatasaray’da devam etmek isteyip istemeyeceğini sordu.
İlk zamanlar Belçika’dan sonra en çok Türkiye’de mutlu olduğunu ifade eden Nijeryalı yıldız İstanbul’da yaşamak kadar Galatasaray’da oynamaktan da duyduğu memnuniyeti dile getirince işler boyut değiştirmeye başladı.
Galatasaray geçen günlerde Osimhen ile bir kez daha transfer için fikir alış verişinde bulundu.
26 yaşındaki santrfor sarı-kırmızılı idarecilere "Napoli ile masaya şimdi oturmayın. Sezon sonunu bekleyin, ben de onlara fikrimi söyleyeceğim" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.
Galatasaray, Osimhen’in Türkiye’de mutlu olması faktörünü de kullanarak Nijeryalı golcüyü 75 milyon Euro’dan daha düşük bir bedele transfer etmenin hesaplarını yapıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte taraftarlar, Osimhen'in bonservisi alınması için başlatılacak kampanyada bağış yapmaya da hazır.