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        Haberler Spor Transfer Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık! - Futbol Haberleri

        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!

        Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'nın devlerini peşine takarken Nijeryalı golcü Galatasaray'a 'Benden haber bekleyin' dedi

        Giriş: 17.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:01
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        Galatasaray'ın bu yaz sürpriz şekilde kadrosuna kattığı Victor Osimhen atmaya devam ediyor.

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        Sarı-kırmızılıları hücum hattında sırtlayan Nijeryalı yıldız gösterdiği performansla Avrupa’nın devlerini de peşine takıyor.

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        Manchester United, Arsenal ve Juventus’un ilgilendiği Osimhen için Galatasaray da kolları sıvamış durumda.

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        Sarı-kırmızılı kulüp, 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Osimhen için bir süredir kaynak arayışındaydı.

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        Devre arasında Osimhen’e gelen teklifler sonrasında Nijeryalı futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirildi.

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        26 yaşındaki golcü sezonu Galatasaray’da tamamlayacağını ve hiçbir kulüple sezon bitene kadar görüşmeyeceğini bir kez daha net bir dille ifade etti.

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        Galatasaraylı idareciler, Osimhen’e Türkiye’de mutlu olup olmadığını; kariyerine Galatasaray’da devam etmek isteyip istemeyeceğini sordu.

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        İlk zamanlar Belçika’dan sonra en çok Türkiye’de mutlu olduğunu ifade eden Nijeryalı yıldız İstanbul’da yaşamak kadar Galatasaray’da oynamaktan da duyduğu memnuniyeti dile getirince işler boyut değiştirmeye başladı.

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        Galatasaray geçen günlerde Osimhen ile bir kez daha transfer için fikir alış verişinde bulundu.

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        26 yaşındaki santrfor sarı-kırmızılı idarecilere "Napoli ile masaya şimdi oturmayın. Sezon sonunu bekleyin, ben de onlara fikrimi söyleyeceğim" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

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        Galatasaray, Osimhen’in Türkiye’de mutlu olması faktörünü de kullanarak Nijeryalı golcüyü 75 milyon Euro’dan daha düşük bir bedele transfer etmenin hesaplarını yapıyor.

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        Sarı-kırmızılı kulüpte taraftarlar, Osimhen'in bonservisi alınması için başlatılacak kampanyada bağış yapmaya da hazır.

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