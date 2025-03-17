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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber | Son dakika haberleri

        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmış su siparişi patlamıştı! Sevindiren haber!

        Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, 5 gün aranın ardından kentte şebeke sularının yeniden içilebilir olduğunu duyurdu. İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında, son analizlerde şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlanmadığı, şebekeye İbrala Barajı'ndan verilen suyun kesilmesi üzerine değerlerin düzeldiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:58
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        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
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        Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, halktan gelen şikayetler sonrası kentteki şebeke suyunda analiz yapıldı. İncelemede şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlandı.

        "SUYU İÇMEYİN" UYARISI YAPILDI

        DHA'daki habere göre analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği duyuruldu. Duyurunun ardından kent halkı ise su sıkıntısı yaşamaya başladı.

        İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

        İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerince, içme-kullanma sularının sağlığa uygun ve temiz olma durumları Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.

        Geçtiğimiz günlerde Karaman Merkez İlçe şehir merkezi şebeke suyundan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda değerlendirilen numunelerin, analiz sonuçlarında 'petrol hidrokarbonları' olarak bilinen bileşiklere rastlanılmış, yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilerek Karaman Belediyesi'ne konuyla ilgili derhal tedbir alınması ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerektiği bildirilmişti.

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        BARAJDAN SU ALIMI DURDURULMUŞTU

        Buna istinaden İbrala Barajı'ndan şehir şebekesine su verilmesi durdurulmuştu. Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü olarak her gün şehir şebekesinden alınan numuneler, Karaman Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları'nda çalışılmaya devam edilmiştir.

        "İÇME VE KULLANMA SUYU OLARAK SAKINCA YOK"

        Gelinen noktada düzenli su analiz çalışmalarında şebeke suyunun petrol hidrokarbonları açısından temizlendiği tespit edilmiştir. 16.03.2025 tarihi itibarıyla halk sağlığı açısından şebeke suyunun herhangi bir risk taşımadığı tespit edilmiş olup, vatandaşlarımızın şebeke suyunu içme-kullanma suyu olarak güvenle kullanmalarında sakınca bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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