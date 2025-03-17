Forever 21'den iflas başvurusu

Tekstil perakendecisi Forever 21'in ABD'deki satış operasyonlarını yöneten şirket, ABD'de 6 yıl içinde ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. Şirketin alışveriş merkezlerinde azalan müşteri trafiği ve e-ticaret siteleriyle rekabet nedenile zorluk yaşadığı belirtildi.

Şirket, 'Chapter 11' kapsamında iflas başvurusu yaptı. Bu kapsamda ödemelerin ertelenmesi, borçların yapılandırılması ve şirketin bir bölümünün satılarak şirketin varlığının devam etmesi hedefleniyor. Mahkemeye yapılan başvuruda şirketin 100 ila 500 milyon dolar arasında varlığı bulunduğu, yükümlüklerin ise 1 ile 10 milyar dolar arasında olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada, firmanın ABD'de yer alan mağazaların hizmet vermeyi sürdüreceği, ABD dışında bulunan mağazaların ise iflas başvurusunda etkilenmeyeceği belirtildi.

1984'te Güney Koreli göçmenler tarafından kurulan şirket, 2019'da yaptığı ilk iflas başvurusunun ardından bir ortaklık grubuna satılmıştı. Şirketi alan Authentic'in CEO’su Jamie Salter, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, satın almayı, "Yaptığım en büyük hata" olarak nitelendirmişti.

Şirket, 2016 yılı itibarıyla dünya çapında yaklaşık 800 mağaza işletirken, bunların 500'ü ABD'deydi.

Forever 21, Türkiye'ye 2024 yılının son aylarında Fiba Perakende çatısı altında girdi. Markanın İstanbul'da 4, Ankara'da ise 1 mağazası bulunuyor.