Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
New York'taki ünlü Times Meydanı'nda, 45 yaşındaki bir adam bir kişi tarafından kasıtlı olarak ateşe verildi. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun stabil olduğu belirtilirken, yetkililer saldırganı arıyor
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, 45 yaşındaki bir adam bir kişi tarafından kasıtlı olarak ateşe verildi.
Şahsın vücudunda ciddi yanık izlerinin oluştuğu bildirildi.
Polis, 45 yaşındaki adamın sabah saat 4 civarında yanmış halde bulunduğunu ve durumu stabil bir şekilde yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.
ABD basınında yer alan haberlerde, saldırganın olay yerinden kaçtığı ve yetkililer tarafından arandığı belirtildi. Saldırının rastgele mi yoksa hedefli mi olduğu henüz bilinmiyor.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Ekipler, kanıtları ve kanıt teşkil edebilecek maddeleri incelemek amacıyla topladı.
New York metrosunda üç ay önce de benzer bir durum yaşanmış, metroya binen bir kadın tanımadığı bir kişi tarafından bir anda ateşe verilmişti. Ancak istatistikler, New York sokaklarında yaşanan şiddet olaylarının bir süredir düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Öte yandan şehirde yaşanan şiddet olayları bu yıl gerçekleşecek belediye başkanlığı seçimlerinde öne çıkacak bir konu olacak.
Eski Eyalet Valisi Andrew Cuomo, şehri "kontrolden çıkmış" olarak nitelendirerek 5 bin ek polis memuru ekleme sözü verdi.