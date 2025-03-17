Fenerbahçe ilk 5 sıradaki rakiplere diş geçiremedi!
Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor karşı golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ligde ilk 5 sırada yer alan rakiplerine karşı oynadığı 6 maçın hiçbirini kazanamazken 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplam 14 puan kaybetti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile evinde golsüz berabere kalırken Mourinho yönetimindeki takım ligde ilk 5 sırada yer alan takımlara karşı galibiyet alamadı.
Evinde kritik 2 puanı kaybeden Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho'nun kader maçlarındaki performansı yeniden tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertliler, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde ligin ilk beş sırasındaki takımlara karşı galibiyet alamadı.
Fenerbahçe ligde bu sezon Galatasaray, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor karşısında üç puan kazanamadı. Sarı lacivertli ekip, Galatasaray karşısında 1 beraberlik 1 mağlubiyet, Samsunspor maçlarında 2 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Beşiktaş’a mağlup olurken Eyüpspor ile de berabere kalmıştı. Avrupa’da Rangers’a elendikten sonra lige odaklanmak isteyen Fenerbahçe, kritik bir puan kaybı yaşayarak şampiyonluk yolunda yara aldı.
Ligde ilk 5 içindeki takımları yenemeyen Fenerbahçe, Samsunspor'a 2 maçta 4 puan kaptırdı. Kanarya ilk 5'teki takımlardan lider Galatasaray'a da 5 puan kaybederken 4. sıradaki Beşiktaş'a 3 puan verdi. Sarı-lacivertliler 5.'lik koltuğunda oturan Eyüpspor'la berabere kalıp 2 puandan oldu. Böylece tam 14 puan kaybetti.
Samsunspor karşılaşmasına kadar evinde oynadığı son 9 lig maçını kazanan Fenerbahçe, aldığı beraberlikle Ekim 2011-Mart 2012 arasında elde ettiği üst üste 10 iç saha galibiyeti serisini tekrarlayamadı.