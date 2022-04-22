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İsmail Kartal: 4 final kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, rakibin henüz ilk saniyelerde 10 kişi kalmasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

İsmail Kartal: 4 final kaldı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takım için de zor bir mücadeleye çıktıklarını belirtti.

Çaykur Rizespor'un ligde kalma yarışında kazanmak istediğini vurgulayan Kartal, şunları söyledi:

"Alacakları 3 puanla ligde ümitlerini artırmak isteyeceklerini biliyorduk. Bizim de ligi iyi bir yerde bitirebilmemiz için çok önemli bir maçtı. Çaykur Rizespor'un hedefi doğrultusunda agresif başlayacağını biliyorduk. Biz de sabırlı şekilde kendi oyunumuzu oynayıp, sakin kalıp, kontrolü elimizde tutarak sonuca gitmek istiyorduk. Oyuncularımız bugün bunu başardılar. Oyunun başında görülen bir kırmızı kart, bugün işimizi kolaylaştırdı. 10 kişi kaldıktan sonra Çaykur Rizespor, oyuncularımızda bunun rahatlığını elde ederek daha rahat oynayama başladı. İlk devre gelen ilk gol, ardından da iki penaltıyla devreyi 3-0 önde kapattık."

İkinci yarıda kendi oyunlarını oynamaya çalıştıklarının altını çizen Kartal, "Maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor büyük bir camia. Ben daha önce burada antrenörlük yaptım. Çok güzel bir şehir. Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor. İnşallah bundan sonra daha iyi yerlerde olacaktır." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor ile ikincilik yarışında olduğu aktarılan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Biz maç maç düşünüyoruz. Güzel bir hava yakaladık. Oyuncularla beraber çok güzel bir elektriğimiz var. Çok güzel şekilde, saygı içerisinde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Kalan dört tane final maçımız var. Maçtan önce oyuncularla önümüzde 5 final maçı olduğun konuşmuştuk. Bunun birini çok şükür iyi oynayarak bitirdik. Her hafta kayıplar vermeye başladık. Geçen hafta iki kişi... Birinin omzu çıktı, birinin tendonu koptu. Bu taraftan şansızlık yaşıyoruz. İnşallah bunlar son bulur."

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