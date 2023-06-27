Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsmail Kartal adım adım Fenerbahçe'ye doğru

İsmail Kartal, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor, sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İsmail Kartal adım adım Fenerbahçe'ye doğru

    Fenerbahçe, yeni teknik direktörüne kavuşuyor. Jorge Jesus’un gidişinin ardından arayışlarını hızlandıran sarı lacivertliler, görüşmelerde sona geldi.
  • İsmail Kartal adım adım Fenerbahçe'ye doğru

    İsmail Kartal ile her konuda anlaşan yönetimin, resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de 3. sezonuna başlamaya hazırlanan deneyimli teknik adam, hac ibadetini tamamlayarak İstanbul’a dönecek.
  • İsmail Kartal adım adım Fenerbahçe'ye doğru

    İsmail Kartal, daha önce sarı lacivertlileri 2 kez çalıştırdı. Fenerbahçe, Kartal yönetiminde 2014-2015 sezonunu ikinci sırada tamamladı. 
  • İsmail Kartal adım adım Fenerbahçe'ye doğru

    62 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak 2021-22 sezonunda Vitor Pereira’nın yerine göreve başladı. Sarı lacivertliler o dönemde de ikinci oldu.
  • İsmail Kartal adım adım Fenerbahçe'ye doğru

    Sezon bittiğinde ise Fenerbahçe teknik direktörlüğüne Jorge Jesus getirildi. Sarı lacivertli ekibin Jesus ile Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeden önceki son kupa şampiyonluğunda da İsmail Kartal’ın imzası vardı.
  • İsmail Kartal adım adım Fenerbahçe'ye doğru

    Kartallı Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.
  • İsmail Kartal adım adım Fenerbahçe'ye doğru

    Edin Dzeko ve Ryan Kent’i kadrosuna katan sarı lacivertliler, yeni teknik direktörü ile ligde şampiyon olmak ve Avrupa’da ilerlemeyi hedefliyor.
  • İsmail Kartal adım adım Fenerbahçe'ye doğru

    Temmuzun ilk günlerinde topbaşı yapacak sarı lacivertliler, daha sonra yurt dışı kampı için Rusya’ya gidecek. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.