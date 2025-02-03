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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İsmail Kartal ile Jorge Jesus karşı karşıya! - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal ile Jorge Jesus karşı karşıya!

        Fenerbahçe'nin iki eski teknik direktörü İsmail Kartal ile Jorge Jesus, Asya futbolunun en prestijli turnuvası olan Asya Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:10
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        Kartal ile Jesus karşı karşıya!
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        İran'ın en önemli kulüplerinden Persepolis'te göreve başlayan İsmail Kartal, Al Hilal ile geçtiğimiz sezonu Pro Lig şampiyonu olarak tamamlayan Jorge Jesus ile kozlarını paylaşacak.

        Asya Şampiyonlar Ligi Elite'de 6 puanla 6. sırada yer alan, son olarak Serdar Dursun'u da kadrosuna katan Persepolis ile 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Hilal'in karşı karşıya geleceği karşılaşma 4Şubat Salı günü (yarın) saat 21.00'de başlayacak.

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