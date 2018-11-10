Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bugün buraya en az 1 puan almaya, alabiliyorsak 3 puan almayı, her maç olduğu gibi evimize dönmeyi planlıyorduk. İlk devre çok da istediğimiz gibi kendimiz gibi oynayamadık. Çok coşkumuz yoktu ama ona rağmen oyunu tutmasını bildik. Rakibe birkaç pozisyon verdik, bizim de bir pozisyonumuz vardı. İkinci yarıya biraz daha coşkulu başladık. Daha disiplinli olmamız gerektiğini arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda anlattık ama sonuçta her şey iyi giderken ikinci yarının başında bir pozisyonumuz var. Yüzde yüz penaltı pozisyonumuzun verilmediği söylendi. VAR sistemi varsa neden VAR sistemine gidilmedi veya uyarılmadı. Yüzde yüz penaltımız verilmedi. Sonuçta oyunu dengeledik derken kendi kalemize attığımız bir gol dengemizi bozdu. Bu golden sonra da en azından maçı beraber bitirip veya ikinciyi atıp kazanabilir miyiz derken ikinci golü yedik. Yememiz gereken ikinci golü yedik maalesef. Sonuçta bugün istediğimiz gibi buradan puan alamadık. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz. Konyaspor’a da bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Kartal, “Bugün mesela Kubilay’ın olmaması bir handikap, Alihan’ın olmaması büyük bir handikap. Stoper olarak baktığımız zaman alternatifimiz yok, hamlemiz yok. Yani bunları konuşmuyoruz. Ben bahane üreten bir insan değilim. Şimdi burada Konyaspor’un kadro kalitesi ortada, kaç yıldır bu ligde mücadele ediyor. Bazı sakat oyuncularımız vardı doğrudur, yani biz ilk defa mağlup olmuyoruz, bundan sonra da mağlup olacağız. Bazı takımlar var, 6 hafta 7 hafta üst üste kaybediyor. Ligde puan alamayan takımlar var şu anda. Biz çok şükür bu duruma düşmedik. Ama bununda sebepleri var. Bugün eksik oyuncularımız vardı. ideal 11’le belki sahaya çıkamadık. Bizim tek bir hedefimiz var bu sene rahat bir sezon geçirip ligde kalıcı olmak” diye konuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, formalarının üzerindeki Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının yer almasıyla ilgili olarak ise, “Ata'mızın 80. ölüm yıl dönümü. Ülkemizin başı sağ olsun. Onu özlemle anıyoruz. Güzel olmuş, formamıza yakışmış. Ama biz o güzel olan formamızın içinde bugün başta ben olmakla beraber yeterli derecede mücadele edemediğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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