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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe İsmail Köybaşı: Golüm çok güzeldi! - Göztepe Haberleri

        İsmail Köybaşı: Golüm çok güzeldi!

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda beraberlik golünü kaydeden İsmail Köybaşı, beraberlik sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 21:38 Güncelleme: 19.04.2025 - 21:38
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        "Güzel goller atmayı seviyorum!"
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Göztepe'de İsmail Köybaşı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "KUPA MAÇINA KONSANTRE OLACAĞIZ"

        İlk yarı, ikinci yarı bambaşka iki Göztepe vardı. Beşiktaş, ilk yarıda daha dominant oynadı. İkinci yarıda golle birlikte komple biz daha domine oynadık, gol bulduk. Goller de bulabilirdik. Galibiyete yakın olan bizdik. Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, kolay bir maç olmadı. Yenilmedik, galip gelebilirdik. Güzel bir yoldayız. Hedefleri olan, camia ile bütünleşmiş, güzellikleri hep benimseyen, değerlerine önem veren bir camiadayız. Güzel bir maç oldu. 1 puanla ayrıldık. Kupa maçına konsantre olacağız. Adım adım gidiyoruz.

        "GOLÜM ÇOK GÜZELDİ"

        Golüm güzeldi. Bugüne denk geldi. Attığım zaman güzel goller atmayı seviyorum. Güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Enseyi karartmaya gerek yok. Önümüze pozitif bakmalıyız. Arada ufak tefek aksamalar olur. Bunların üstesinden gelecek bir camiayız. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu camianın içindeki herkese, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam oldu, umarım daha güzel akşamlar yaşarız.

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