İsmail Köybaşı: Golüm çok güzeldi!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Göztepe'de İsmail Köybaşı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"KUPA MAÇINA KONSANTRE OLACAĞIZ"

İlk yarı, ikinci yarı bambaşka iki Göztepe vardı. Beşiktaş, ilk yarıda daha dominant oynadı. İkinci yarıda golle birlikte komple biz daha domine oynadık, gol bulduk. Goller de bulabilirdik. Galibiyete yakın olan bizdik. Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, kolay bir maç olmadı. Yenilmedik, galip gelebilirdik. Güzel bir yoldayız. Hedefleri olan, camia ile bütünleşmiş, güzellikleri hep benimseyen, değerlerine önem veren bir camiadayız. Güzel bir maç oldu. 1 puanla ayrıldık. Kupa maçına konsantre olacağız. Adım adım gidiyoruz.