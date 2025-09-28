Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Yüksek: Fenerbahçeli'nin başarısızlığa tahammülü yok - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Yüksek: Fenerbahçeli'nin başarısızlığa tahammülü yok

        Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, 2-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçeli'nin başarısızlığa tahammülü yok" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 22:49 Güncelleme: 28.09.2025 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fenerbahçeli'nin başarısızlığa tahammülü yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından İsmail Yüksek, galibiyeti değerlendirdi.

        "BAŞKANIMIZ BİZE MORAL VERDİ"

        Takımın mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden İsmail, Başkan Sadettin Saran'ın maç öncesi takıma moral verdiğini de belirtti.

        "Tedesco ile aramızdaki konuşmalar özel, bunları söylemeyeceğim. Bizi tebrik etti, birlik olmaktan bahsetti, takımı tebrik etti. En başından itibaren mücadele eden, isteyen bir Fenerbahçe vardı. Kazanmasını bildik. Hak ettik. Takımı tebrik ederim."

        "FENERBAHÇELİ'NİN BAŞARISIZLIĞA TAHAMMÜLÜ YOK"

        İsmail Yüksek, camianın başarıya olan açlığını da şu sözlerle dile getirdi:

        "Burada takım arkadaşlarım da dahil Fenerbahçeli'nin başarısızlığa tahammülümüz yok. Nefesimizin sonuna kadar söz veriyoruz ki iyi bir mücadele edeceğiz. Eylül ayından kimse bir hükme varmasın. Lig yeni başlıyor. Biz her maçı kazanmak için çıkacağız. Taraftarımız bugün mükemmeldi. Hafta içi Nice maçında kazanmak istiyoruz. Zagreb, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçında bize yakışmayan görüntüler vardı. Biz bugün beyaz bir sayfa açmak istiyorduk. Başkanımız bize moral verdi. O da sahaya yansıdı. Takımı tebrik ediyorum. Böyle yavaş yavaş bozulmadan devam."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi