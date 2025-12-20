İsmail Yüksek: Kenetlendiğimiz sürece kimse önümüzde duramaz

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, galibiyeti değerlendirdi.

"KENETLENDİĞİMİZ SÜRECE KİMSE ÖNÜMÜZDE DURAMAZ"

Maç sonu konuşan İsmail, "Kazandığımız için mutluyuz. Son 6 ayda yaşanmayan hiçbir şey kalmadı bu camiada. Her şeye rağmen ayaktayız. Bu taraftar, bu camia kenetlendiği sürece önümüzde kimse duramaz. Bunu herkes biliyor. Bu camiayı mutlu edeceğiz. İnşallah her şey çok güzel olacak." dedi.

Son olarak İsmail Yüksek, "Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız." sözlerini sarf etti.