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        Haberler Gündem Güncel İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

        İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

        İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi İsmailağa cemaatinin resmi X hesabından duyuruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:36 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:38
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        İsmailağa Cemaati'nin lideri hayatını kaybetti
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        Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) Rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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