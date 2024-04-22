İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi İsmailağa cemaatinin resmi X hesabından duyuruldu
Giriş: 22.04.2024 - 19:36 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:38
Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) Rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
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