İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türk oyun yazarı İsmet Küntay adına aralıksız olarak 46 yıldır sürdürülen 'İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri' seçici kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2020 - 2021 Kültür ve Sanata Katkı Özel Ödülleri verildi. Gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını üstlendiği jüri tarafından yapılan değerlendirmede 'Kültür ve Sanata Katkı Özel Ödülü'ne, İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ferhan Şensoy Tiyatrosu | Ortaoyuncular, Dilek Türker, Reha Özcan, Serpil Göral, BKM Mutfak - 'Çok Güzel Hareketler', 'Güldür Güldür Show ' ve Çevrim İçi Tiyatro Platformu Tiyatronet layık görüldü.