Ispanaklı börek tarifi: Evde pratik ve nefis ıspanaklı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Türk mutfağına özgü bir lezzet olan tepsi böreği, Bosna-Hersek'in milli yemekleri arasında yer alır. İçerisinde demir, kalsiyum, sodyum gibi mineralleri barındıran ıspanak, özellikle hamur işlerinde kullanılan bir sebzedir. Genellikle haşlandıktan sonra tüketildiği için, metabolizmayı hızlandırır ve uzun süre tokluk hissi verir.

Habertürk Giriş: 19.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:29 facebook

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