Ispanaklı börek tarifi: Evde pratik ve nefis ıspanaklı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Türk mutfağına özgü bir lezzet olan tepsi böreği, Bosna-Hersek'in milli yemekleri arasında yer alır. İçerisinde demir, kalsiyum, sodyum gibi mineralleri barındıran ıspanak, özellikle hamur işlerinde kullanılan bir sebzedir. Genellikle haşlandıktan sonra tüketildiği için, metabolizmayı hızlandırır ve uzun süre tokluk hissi verir.
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Günün her saati afiyetle yiyeceğiniz el açması ıspanaklı börek tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif.
Ispanaklı Börek malzemeleri
Evde hamur yapmak için
Derin bir kap içinde kıvam alana kadar iyice yoğrumalı ve hamur yoğurulduktan sonra yaklaşık 10 dakika dinlenmeye alınma
Ispanaklı Börek nasıl yapılır
Yapılışı-1