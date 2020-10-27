Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek Yapma
ABONE OL

Ispanaklı Börek tarifi, nasıl yapılır? Ispanaklı Börek malzemeleri

Ispanaklı Börek tarifi ile sizlerleyiz. En lezzetli ve çıtır çıtır haliyle damağınızı çatlatacak Ispanaklı Böreğin yapılışı ve malzemeleri haberimizde. Peki Ispanaklı Börek tarifi, nasıl yapılır? Ispanaklı Börek malzemeleri

Ispanaklı Börek tarifi, nasıl yapılır? Ispanaklı Börek malzemeleri

Ispanaklı börek, börekler içinde en sevilenlerindendir. Özellikle iç malzemesi, üzeri çıtır çıtır ve içinin de yumuşak oluşundan dolayı, ıspanaklı börek çok lezzetli olur. Bu tarifte kullandığım yoğurt, böreğinizin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Kahvaltılarda, çay saatlerinde misafirlerinize ne ikram edeyim? sorusuna en güzel cevap ıspanaklı börek olabilir.

Ispanaklı Börek Malzemeler:

1 kilo yufka

1 kilo ıspanak

3 adet soğan

100 gram beyaz peynir

4 adet yumurta

1,5 bardak yoğurt

2 çay bardağı sıvıyağ

Su

Tuz

Karabiber

Ispanaklı Börek Yapılışı:

Geniş bir tavaya yağ ve ince ince kıyılmış 3 adet soğanı koyup, soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Ispanağı da ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Kavrulan ıspanağı ocaktan alın.

Peyniri ufalayarak, ıspanağa ekleyip karıştırın.

Gerekiyorsa biraz tuz ve karabiber ekleyin.

Bir kâsede yumurtaları çırpıp içine yoğurt ve 1,5 çay bardağı yağ ekleyin.

Karışımınıza yarım çay bardağı da su ilave edin.

Geniş bir fırın tepsisini yağlayın.

Yufkanızı tezgâha alıp hazırladığınız bu karışımı her yerine fırça yardımıyla sürün.

Yufkanın geniş kenarına ıspanaklı iç harcından koyulup rulo halinde sarın.

Elde ettiğiniz uzun ruloyu bıçak yardımıyla 6 eşit parçaya bölün.

Yağlanmış tepsiye eşit aralıklarla dizin.

Diğer yufkalarda aynı şekilde hazırlayın.

Kalan karışımı da böreklerin üzerine dökerek susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Aldığınız yufkalar taze olmalıdır.

Fırın önceden ısıtılmış olsun.

Böreğinizi pişirirken borcam da kullanabilirsiniz.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İncirli Muhallebili Kek Tarifi, İncirli Muhallebili Kek Nasıl Yapılır?
YEMEK YAPMAİncirli Muhallebili Kek Tarifi, Nasıl Yapılır?
Kolay mercimek çorbası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAKolay mercimek çorbası tarifi
İncir Tatlısı Tarifi, İncir Tatlısı Nasıl Yapılır?
YEMEK YAPMAİncir Tatlısı Tarifi, Nasıl Yapılır?
İrmik Helvası tarifi, nasıl yapılır? İrmik Tatlısı malzemeleri
YEMEK YAPMAİrmik Helvası tarifi, nasıl yapılır?
İç Pilav Tarifi, İç Pilav Nasıl Yapılır?
YEMEK YAPMAİç Pilav Tarifi, Nasıl Yapılır?
Lahana Sarması Tarifi, Nasıl Yapılır?
YEMEK YAPMALahana sarması nasıl yapılır? Tarifi!
Kuzu İncik Tarifi, Nasıl Yapılır? hbrt
YEMEK YAPMAKuzu İncik Tarifi, Nasıl Yapılır?
Krepli Tavuk Tarifi, Nasıl Yapılır?
YEMEK YAPMAKrepli Tavuk Tarifi, Nasıl Yapılır?
Kremalı köri soslu tavuk tarifi, nasıl yapılır?hbrt
YEMEK YAPMAMisafirleriniz için pratik bir tarif!
Kremalı domates çorbası tarifi, nasıl yapılır?hbrt
YEMEK YAPMADomatesten harikalar yaratın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X