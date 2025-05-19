İspanya Başbakanı'ndan İsrail men edilsin açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de bir kültür etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Üç yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Ukrayna'nın Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini ve yakın zamanda Eurovision'da gördüğümüz gibi yarışmaya katılmamasını talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. İsrail için de şaşırmamalı." dedi.

Rusya'nın olduğu gibi İsrail'in de Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Sanchez, "İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

İspanya Başbakanı ayrıca, "Hiçbir haklılığı olmadan savaş ve bombardımanı yaşayan Ukrayna ve Filistin halkına en içten dayanışmamızı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

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İsrail'in İsviçre'nin Basel kentinde yapılan Eurovision'a katılması, İspanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar'ın talebiyle devlet televizyonu RTVE, Eurovision öncesinde nisan ayında Avrupa Yayın Birliğine (EBU) bir mektup yollayarak, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'in Eurovision'a katılmasının engellenmesi için iç tartışma başlatılmasını istemiş ancak bu kabul edilmemişti.