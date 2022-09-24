Burgos İnsan Evrimi Müzesi Genel Koordinatörü Arkeolog Aurora Martin, yaptığı açıklamada, "Çok yeni olmasından dolayı sevincimiz ve heyecanımız halen çok fazla. 1 milyon 400 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Bulunan parçaların hangi ilk insan türüne ait olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama Avrupa’da insan evrimi tarihinin yeniden yazılmasına yardımcı olacak bir buluş" dedi.