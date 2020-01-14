Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken kimyasal alarm verildi...
İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı...
Ayrıntılar geliyor...
BAKMADAN GEÇME
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