Kuraklık sorunuyla ilgili olarak olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, 636 milyon avrosu direkt tarım ve hayvancılık sektörlerine aktarılmak üzere toplamda 2 milyar 190 milyon euroluk kaynağın kuraklığa karşı kullanılmasına karar verdi.