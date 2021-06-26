İspanya’da maskesiz ilk hafta sonu 0:00 / 0:00

Reuters

İspanyolların bir yıldan fazla bir süredir ilk kez cumartesi günü parkta yürüyüş yapmak veya sahile gitmek için maskelerini çıkarmalarına izin verildi ancak bazı insanlar Covid-19’a karşı maske kullanımına devam etti.

Başkent Madrid'in merkezinde bir şarkıcı olan 40 yaşındaki Manuel Mas, "Şaşırdım çünkü çok sayıda insanı maskesiz görmeyi bekliyordum ama çoğu hala maske takıyor" ifadelerinde bulundu.

Ülkede yeni gevşetilen kurallarla maskelerin açık havada takılması gerekmezken, insanlar hala kapalı alanlarda veya sosyal mesafenin imkansız olduğu kalabalık açık alanlarda maske takmayı sürdürüyor.

Madrid'den 20 yaşındaki garson olan Andrea Sosa, henüz aşı olmadığı için maske kullanmaya devam edeceğini söyledi.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın bu hafta başında yaptığı açıklamada ülkenin 47 milyonluk nüfusunun yarısının en az bir doz aşı olduğunu söyledi.

Resmi verilere göre, yaklaşık 3,782.463 koronavirüs vakası doğrulanırken, 80, 779 kişi İspanya'da Covid-19'dan yaşamını yitirdi.