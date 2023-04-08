Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspanya'dan flaş iddia! Barcelona Arda Güler'in peşinde

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkındaki transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. İspanyol basını, 18 yaşındaki futbolcu için Barcelona'nın teklifte bulunmaya hazırlandığını yazdı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İspanya'dan flaş iddia! Barcelona Arda Güler'in peşinde

    Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin 'umudu' Arda Güler, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 
  • İspanya'dan flaş iddia! Barcelona Arda Güler'in peşinde

    Avrupa devlerinin transfer listesine giren 18 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. 
  • İspanya'dan flaş iddia! Barcelona Arda Güler'in peşinde

    Son olarak İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; dünya devi Barcelona'nın Arda Güler'i transfer etmek istediği belirtildi. 
  • İspanya'dan flaş iddia! Barcelona Arda Güler'in peşinde

    Haberde, Arda Güler için Fenerbahçe'nin en az 20 milyon euro bonservis bedeli istediği ifade edildi. 
  • İspanya'dan flaş iddia! Barcelona Arda Güler'in peşinde

    La Liga yönetimi ile Finansal Fair-Play konusunda sorunları bulunan Barcelona yönetiminin transfer seçimlerinde dikkatli olması gerektiği belirtildi.

     
  • İspanya'dan flaş iddia! Barcelona Arda Güler'in peşinde

    Arda Güler'in maliyetinin bu nedenle Barça'ya uygun olduğu ve başkan Laporta'nın milli futbolcunun transferi için ısrarlı olduğu vurgulandı.
  • İspanya'dan flaş iddia! Barcelona Arda Güler'in peşinde

    Arda Güler bu sezon 11 Süper Lig maçında şans bulurken, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
  • İspanya'dan flaş iddia! Barcelona Arda Güler'in peşinde

    Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro olarak gösteriliyor. 
  • İspanya'dan flaş iddia! Barcelona Arda Güler'in peşinde

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.