İspanya'dan Katalonya'ya yeni referandum önerisi!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte, yerel Katalan Hükümeti Başkanı Quim Torra ile yürüttüğü diyaloğun, Katalonya'nın özerkliğini pekiştirecek bir oylamayla sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Bunun bir bağımsızlık referandumu olmayacağını vurgulayan Sanchez, "Bu, kendi kaderi tayin değil, bir otonomi referandumu." dedi.

Haziran ayında göreve gelen Sanchez, referandumla ilgili zaman çizelgesi önermedi.

KATALONYA SORUNU

Katalonya, diktatör Francisco Franco'nun ölümünden 3 yıl sonra yapılan 1978 Anayasası çerçevesinde özerk olmuş, 2006'da ise yasal bir değişiklikle daha fazla yetki elde etmişti.

İspanya Anayasa Mahkemesi, 2010'da yasal değişikliğin İspanyolca yerine Katalancaya öncelik veren ve bölgeyi bir ulus olarak tanımlayan maddelerini iptal edince bağımsızlık tartışmaları alevlenmişti.

Geçen sene 1 Ekim'de yapılan ve İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumunun ardından yerel parlamento 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine merkezi hükümet, yerel yönetimi görevden almış, bölgeyi doğrudan idare etmeye başlamış ve mahkemeler de bazı yöneticilerin tutuklanmasına karar vermişti. 21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış ve bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu.

Hakkında tutuklama kararı bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont, kaçtığı Belçika'da yaşamayı sürdürürken bölge ve merkezi hükümetleri arasında gerilim ise hala devam ediyor.

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