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        Haberler Dünya İspanya'dan Musk'a sert eleştiri: Kurumlarımıza saldırıyor | Dış Haberler

        İspanya'dan Musk'a sert eleştiri: Kurumlarımıza saldırıyor

        İspanya Başbakanı Sanchez, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın yabancı ülkelerin siyasetçileriyle ilgili yorumlarını eleştirerek, "Gezegenin en zengin adamı kurumlarımıza saldırıyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:42
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        İspanya'dan Musk'a sert eleştiri
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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dünyanın en zengin insanı ve ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçisi olan Elon Musk'la ilgili eleştirilerde bulundu.

        "Elon Musk kendi işine baksın"
        "Elon Musk kendi işine baksın"

        Daha önce İngiltere ve Almanya siyasetiyle ilgili yorumlar ve suçlamalarda bulunan Musk'ı eleştiren Başbakan Sanchez, "İspanya'da yıllardır karşı çıktığımız ve şu an gezegenin en zengin adamı tarafından yönetilen uluslararası aşırı sağ, kurumlarımıza açıkça saldırıyor, nefreti körüklüyor ve Almanya'daki Nazizmin mirasçılarını açıkça destekliyor" dedi.

        Musk, Almanya'daki nazi sempatizanı muhalefet partisi AfD'yi desteklediğini duyurmuştu.

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