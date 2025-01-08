İngiltere Devlet Bakanı Jess Phillips: Elon Musk kendi işine baksın

İngiliz Bakan Phillips, Sky News'te katıldığı programda, ülkedeki çocuk istismarı vakalarıyla ilgili soruşturmayı ele alış şekline yönelik sert eleştirilerde bulunan X'in sahibi ABD'li milyarder Musk'a yanıt verdi.

Bakan Phillips, çocuk istismarını "politik araç" olarak kullanmaya yönelik girişimlerin kurbanlara zarar verdiğini vurgulayarak "Çocuk istismarını siyasi futbol topuna çevirmek yerine, gerçekten bir şeyler yapmak için çaba göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

"ELON MUSK KENDİ İŞİNE BAKSIN" Musk'ı İngiltere siyasetine müdahil olmakla eleştiren Phillips, "Elon Musk kendi işine baksın, Mars'a gitme çalışmalarına devam etsin." dedi. Bakan Phillips, Elon Musk'ın kendisine yönelik "tecavüz soykırımı savunucusu" suçlamalarının saçmalık olduğunu, kendisini Musk'ın değil, mağdurların söyleyeceklerinin yönlendireceğini belirtti. REKLAM Phillips, iktidardaki İşçi Partisi hükümetinin, çocuk istismarıyla ilgili yerel soruşturmaların gerektiği bölgelerde yerel liderler ile zirve yapılmasının planladığını duyurdu. Bakan Phillips, özellikle Telford gibi bölgelerdeki etkili çalışmaların ülke genelinde uygulanmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

İngiliz Bakan ayrıca, hükümetin, çocuklarla çalışan profesyonellerin istismar şikayetlerini bildirmesini zorunlu hale getiren düzenlemenin de aralarında bulunduğu yeni önlemleri hayata geçireceğini duyurdu. Bu önlemin, Suç ve Polislik Yasası kapsamında ilkbaharda uygulanmaya başlanması öngörülüyor. ELON MUSK'IN YAYDIĞI DEZENFORMASYONUN KENDİSİNİ TEHLİKEYE ATTIĞINI SÖYLEDİ Phillips, BBC'ye verdiği röportajda da Elon Musk tarafından yayılan dezenformasyonun "kendisini tehlikeye attığını" ancak bunun, istismar mağdurlarının yaşadıklarıyla kıyaslandığında hiçbir şey olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da dün yaptığı açıklamada, Musk'ın Bakan Phillips'e yönelik açıklamalarını sert şekilde eleştirmişti. Starmer, "Yalan ve yanlış bilgiler yayılıyor, bu bir sınırın aşıldığı anlamına gelir." ifadesini kullanmıştı. REKLAM Başbakan Starmer, Musk ve ona destek veren politikacıları, çocuk istismarı konusunu siyasete alet etmekle suçlamıştı.

MUSK, PHİLLİPS İÇİN "TECAVÜZ SOYKIRIMI SAVUNUCUSU" İFADESİNİ KULLANMIŞTI Elon Musk'ın açıklamaları, Phillips'in, Ekim 2024'te İçişleri Bakanlığının Oldham kentindeki çocuk istismarı vakalarıyla ilgili ulusal soruşturma başlatılması talebini reddetmesi üzerine gelmişti. Bakan Phillips, soruşturmanın yerel düzeyde yapılmasının daha uygun olduğunu bildirmişti. Phillips'in bu kararının, 1 Ocak tarihli bir haberle gündeme gelmesinin ardından Musk, sahibi olduğu X'teki paylaşımlarında, Jess Phillips'i "tecavüz soykırımı savunucusu" olmakla itham etmiş ve hapse atılması gerektiğini savunmuştu.