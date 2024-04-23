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        Haberler Dünya İspanya hükümeti, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar mağdurlarına tazminat ödeyecek

        İspanya hükümeti, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar mağdurlarına tazminat ödeyecek

        İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, bugün yaptığı Bakanlar Kurulu haftalık toplantısında, Katolik Kilisesi bünyesinde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının mağdurlarına tazminat ödenmesi kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:23
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        İspanya'dan kilisedeki istismar mağdurlarına tazminat
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        Adalet Bakanı Felix Bolanos, düzenlediği basın toplantısında, bakanlığında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunda kabul edilen plan gereği, 2024-2027 yıllarında yürürlükte olacak uygulamanın Dini Özgürlükler Genel Müdürlüğü tarafından yönetileceğini açıkladı.

        "Yıllardır unutulan cinsel istismar mağdurlarının çektikleri acıların telafi edilmesi gerekir." diyen Bolanos, uygulanacak planla, mağdurların tanınması ve yaralarının sarılması için tazminat ödeneceğini, ruhsal durumlarının düzeltilmesi için gerekli tedavilerin karşılanacağını, Katolik Kilisesindeki olası yeni cinsel istismar olaylarının önüne geçmek için toplumun bilgilendirileceğini, olası vakaların önüne geçebilecek mekanizmaların kurulacağını ve araştırmaların devam edeceğini söyledi.

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        İspanyol Bakan, tazminatların ödenmesi için İspanya'da Katolik Kilisesinin en üstü kurumu olan İspanya Piskoposluk Konferansı ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

        Bolanos, "Kilise çevremizdeki diğer ülkelerin yaptığı gibi hareket etmeseydi yaşanan cinsel istismar olaylarını kimsenin anlamayacağını düşünüyorum." dedi.

        İspanya'da Katolik Kilisesi bünyesinde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını araştıran bağımsız komisyonun Ekim 2023'te açıkladığı raporda, ülkede 1940'lardan bu yana 200 binden fazla çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tahmin edildiği duyurulmuştu.

        İspanya Katolik Kilisesi ise 1940'lardan itibaren 728 din görevlisine yönelik, çoğunluğu 1960-1980 yıllarında tespit edilen toplamda 927 çocuğa cinsel istismar yapıldığına ilişkin şikayet aldığını bildirmişti.

        Portekiz'deki Katolik Kilisesi de tazminat ödeme kararı almıştı

        Diğer yandan benzer sorunun olduğu Portekiz Katolik Kilisesi de 11 Nisan'da açıkladığı kararda, kendi kurumları içinde cinsel istismara uğrayanlara tazminat ödeyeceğini açıklamıştı.

        Kilise, mağdurların haziran-aralık aylarında başvuru yapabileceğini ve tazminatların, Portekiz Piskoposluk Konferansı tarafından kurulan ve "dayanışma" adıyla toplanan paralardan oluşturulan fon tarafından ödeneceğini belirtmişti.

        Portekiz'de Katolik Kilisesindeki cinsel istismar iddialarını araştıran Bağımsız Komisyon, Şubat 2023'te açıkladığı raporda, 1950'den bu yana en az 4 bin 815 çocuğun cinsel istismar kurbanı olduğunu bildirmişti.

        Hem İspanya hem de Portekiz Katolik Kiliseleri, cinsel istismar vakalarından dolayı özür dilemişti.

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        #Katolik Kilisesi
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