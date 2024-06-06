İspanya Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in soykırımlar suçlandığı davaya müdahil olacak

Geçtiğimiz günlerde Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını duyuran İspanya, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'de soykırımlar suçlandığı davaya müdahil olacağını açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugün yaptığı açıklamada, İspanya, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'de soykırımla suçlandığı davaya müdahil olacağını duyurdu. İspanya, İrlanda'nın ardından davaya müdahil olan ikinci Avrupa ülkesi oldu.

TÜRKİYE DE DAVAYA MÜDAHİL OLMA KARARI ALMIŞTI Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Mayıs günü yaptığı açıklamada Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine UAD'de açtığı soykırım davasına ilişkin, "Türkiye olarak Güney Afrika’nın, İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı (soykırım konulu) davaya müdahil olmaya karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.

İSPANYA FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIDI İspanya Başbakanı Sanchez, 28 Mayıs günü yaptığı açıklamada başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıdıklarını duyurmuştu. REKLAM Sanchez, tüm taraflar üzerinde mutabık kalmadıkça 1967 sonrası Filistin sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacaklarını söylemişti. İspanya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de "uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu kaydeden Sanchez, ülkesinin her zaman BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ni savunacağının altını çizmişti.