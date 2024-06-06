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        Haberler Dünya İspanya Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in soykırımlar suçlandığı davaya müdahil olacak | Dış Haberler

        İspanya Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in soykırımlar suçlandığı davaya müdahil olacak

        Geçtiğimiz günlerde Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını duyuran İspanya, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'de soykırımlar suçlandığı davaya müdahil olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:46
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        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
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        Geçtiğimiz günlerde Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını duyuran İspanya, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'de soykırımlar suçlandığı davaya müdahil olacağını açıkladı.

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugün yaptığı açıklamada, İspanya, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'de soykırımla suçlandığı davaya müdahil olacağını duyurdu. İspanya, İrlanda'nın ardından davaya müdahil olan ikinci Avrupa ülkesi oldu.

        TÜRKİYE DE DAVAYA MÜDAHİL OLMA KARARI ALMIŞTI

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Mayıs günü yaptığı açıklamada Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine UAD'de açtığı soykırım davasına ilişkin, "Türkiye olarak Güney Afrika’nın, İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı (soykırım konulu) davaya müdahil olmaya karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.

        İSPANYA FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIDI

        İspanya Başbakanı Sanchez, 28 Mayıs günü yaptığı açıklamada başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıdıklarını duyurmuştu.

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        Sanchez, tüm taraflar üzerinde mutabık kalmadıkça 1967 sonrası Filistin sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacaklarını söylemişti.

        İspanya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de "uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu kaydeden Sanchez, ülkesinin her zaman BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ni savunacağının altını çizmişti.

        İRLANDA VE NORVEÇ DE TANIDI

        İrlanda ve Norveç de Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını açıklamıştı.

        İrlanda hükümeti bugün Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurdu. İrlanda, Filistin'e bir büyükelçi atayacaklarını açıkladı. Hükümet, "Dublin ve Ramallah arasındaki tüm diplomatik ilişkiler kurulacak" açıklamasını yaptı.

        Norveç'in, Filistin devletini resmen tanıdığı bildirildi.

        Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak niteledi.

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        #israil
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