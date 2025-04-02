İspanya Kral Kupası yarı final rövanşı dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Barcelona ile Atletico Madrid, Metropolitano'da karşı karşıya gelecek. Berabere kalınması halinde maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Peki, Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...