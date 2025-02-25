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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 25. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 25. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 25. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Ligin zirvesinde 54 puanla Barcelona bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Valladolid. İspanya La Liga'da 25. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:30
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        İspanya La Liga'da 25. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        İspanya La Liga'da 25. hafta, Sevilla ve Mallorca ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

        Zorlu mücadelede Sevilla kendi sahasında rakibi Mallorca ile karşılaştı. 1-1 biten mücadelede kazanan çıkmazken Sevilla 32 ve rakibi konuk ekip Mallorca ise 35 puan ile haftayı kapattı.

        Real Madrid, evindeki mücadelede Girona'yı 2-0 skorla geçerek puanını 54'e yükseltti, konuk Girona ise evine puan kaybederek döndü.

        Las Palmas'a ligin 25. haftasında konuk olan Barcelona, rakibini 2-0 yenerek 54 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Las Palmas ise 23 puanda kaldı.

        Atl. Madrid, ligin bu haftasında konuk olduğu Valencia 'i 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 53 puana yükseldi, ev sahibi Valencia ise 23 puanda kaldı.

        Osasuna'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Celta Vigo, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

        Espanyol, 25. haftada oynanan mücadelede Alaves'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Espanyol böylece 27 puana yükseldi. Espanyol'u ağırlayan Alaves ise 22 puanda kaldı.

        Villarreal, deplasmanda R. Vallecano'nu 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Ath. Bilbao evinde konuk ettiği Valladolid'i 7-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        R. Betis, bu hafta Getafe'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip R. Betis oldu.

        R. Sociedad, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Leganes'i 3-0 mağlup etti.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 25. Haftanın Sonuçları
        21.02.2025 23:00
        Celta Vigo
        1
        Osasuna
        0
        İY(0-0)
        22.02.2025 16:00
        Deportivo Alaves
        0
        Espanyol
        1
        İY(0-0)
        22.02.2025 18:15
        Rayo Vallecano
        0
        Villarreal
        1
        İY(0-0)
        22.02.2025 20:30
        Valencia
        0
        Atletico Madrid
        3
        İY(0-2)
        22.02.2025 23:00
        Las Palmas
        0
        Barcelona
        2
        İY(0-0)
        23.02.2025 16:00
        Athletic Bilbao
        7
        Real Valladolid
        1
        İY(4-0)
        23.02.2025 18:15
        Real Madrid
        2
        Girona
        0
        İY(1-0)
        23.02.2025 20:30
        Getafe
        1
        Real Betis
        2
        İY(0-1)
        23.02.2025 23:00
        Real Sociedad
        3
        Leganes
        0
        İY(1-0)
        24.02.2025 23:00
        Sevilla
        1
        Mallorca
        1
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 25. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		25 17 3 5 54 42
        2
        Real Madrid
        		25 16 6 3 54 31
        3
        Atletico Madrid
        		25 15 8 2 53 26
        4
        Athletic Bilbao
        		25 13 9 3 48 22
        5
        Villarreal
        		25 12 8 5 44 13
        6
        Rayo Vallecano
        		25 9 8 8 35 1
        7
        Real Betis
        		25 9 8 8 35 0
        8
        Mallorca
        		25 10 5 10 35 -7
        9
        Real Sociedad
        		25 10 4 11 34 0
        10
        Celta Vigo
        		25 9 5 11 32 -2
        11
        Sevilla
        		25 8 8 9 32 -5
        12
        Osasuna
        		25 7 11 7 32 -5
        13
        Girona
        		25 9 4 12 31 -5
        14
        Getafe
        		25 7 9 9 30 1
        15
        Espanyol
        		25 7 6 12 27 -12
        16
        Leganes
        		25 5 9 11 24 -16
        17
        Las Palmas
        		25 6 5 14 23 -14
        18
        Valencia
        		25 5 8 12 23 -16
        19
        Deportivo Alaves
        		25 5 7 13 22 -11
        20
        Real Valladolid
        		25 4 3 18 15 -43

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 26. Hafta Maçları
        28.02.2025 23:00
        Real Valladolid
        Las Palmas
        01.03.2025 16:00
        Girona
        Celta Vigo
        01.03.2025 18:15
        Rayo Vallecano
        Sevilla
        01.03.2025 20:30
        Real Betis
        Real Madrid
        01.03.2025 23:00
        Atletico Madrid
        Athletic Bilbao
        02.03.2025 16:00
        Leganes
        Getafe
        02.03.2025 18:15
        Barcelona
        Real Sociedad
        02.03.2025 20:30
        Mallorca
        Deportivo Alaves
        02.03.2025 23:00
        Osasuna
        Valencia
        03.03.2025 23:00
        Villarreal
        Espanyol
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