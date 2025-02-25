İspanya La Liga'da 25. haftanın sonuçları ve puan durumu

İspanya La Liga'da 25. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 25. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Ligin zirvesinde 54 puanla Barcelona bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Valladolid. İspanya La Liga'da 25. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
İspanya La Liga'da 25. hafta, Sevilla ve Mallorca ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.
Zorlu mücadelede Sevilla kendi sahasında rakibi Mallorca ile karşılaştı. 1-1 biten mücadelede kazanan çıkmazken Sevilla 32 ve rakibi konuk ekip Mallorca ise 35 puan ile haftayı kapattı.
Real Madrid, evindeki mücadelede Girona'yı 2-0 skorla geçerek puanını 54'e yükseltti, konuk Girona ise evine puan kaybederek döndü.
Las Palmas'a ligin 25. haftasında konuk olan Barcelona, rakibini 2-0 yenerek 54 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Las Palmas ise 23 puanda kaldı.
Atl. Madrid, ligin bu haftasında konuk olduğu Valencia 'i 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 53 puana yükseldi, ev sahibi Valencia ise 23 puanda kaldı.
Osasuna'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Celta Vigo, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Espanyol, 25. haftada oynanan mücadelede Alaves'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Espanyol böylece 27 puana yükseldi. Espanyol'u ağırlayan Alaves ise 22 puanda kaldı.
Villarreal, deplasmanda R. Vallecano'nu 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Ath. Bilbao evinde konuk ettiği Valladolid'i 7-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
R. Betis, bu hafta Getafe'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip R. Betis oldu.
R. Sociedad, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Leganes'i 3-0 mağlup etti.