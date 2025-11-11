Habertürk
        İspanya La Liga'da 11. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 11. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 11. hafta maçları tamamlandı. Atl. Madrid, Real Madrid, Barcelona ve Sevilla haftayı galibiyetle noktaladı. İspanya La Liga'da 11. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Giriş: 11.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'da 11. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
        İspanya La Liga'nın 11. haftasının kapanışında, Oviedo ile Osasuna karşı karşıya geldi.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Oviedo, rakibi Osasuna'yı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Elche'yi konuk ettiği İspanya La Liga maçında 3-1 galip gelen Barcelona, bu sonuçla puanını 25'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Elche ise haftayı 14 puan ile noktaladı.

        Real Madrid, sahasında ağırladığı Valencia 'i 4-0 mağlup ederek 30 puana ulaştı; Valencia ise haftayı 9 puanda kapadı.

        Atl. Madrid, evinde Sevilla'yı 3-0 mağlup ederek toplam puanını 22'ye çıkardı; konuk ekip Sevilla puan alamayarak evine döndü.

        Sevilla, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Atl. Madrid takımını 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 13 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Atl. Madrid ise 22 puanda kaldı.

        Girona'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Getafe, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Villarreal, rakibi R. Vallecano takımını 4-0 geçmeyi başardı.

        R. Sociedad, ligin 11. haftasında Ath. Bilbao'nu konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-2.

        Celta Vigo, 11. haftada oynanan mücadelede Levante'yi 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Celta Vigo böylece 13 puana yükseldi. Celta Vigo'nu ağırlayan Levante ise 9 puanda kaldı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Alaves, rakibi Espanyol takımını 2-1 geçmeyi başardı.

        R. Betis, evindeki mücadelede rakibi Mallorca'yı etkili oyunuyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi R. Betis puanını 19'a yükseltti.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 11. Haftanın Sonuçları
        31.10.2025 23:00
        Getafe
        2
        Girona
        1
        İY(0-0)
        01.11.2025 16:00
        Villarreal
        4
        Rayo Vallecano
        0
        İY(1-0)
        01.11.2025 18:15
        Atletico Madrid
        3
        Sevilla
        0
        İY(0-0)
        01.11.2025 20:30
        Real Sociedad
        3
        Athletic Bilbao
        2
        İY(1-1)
        01.11.2025 23:00
        Real Madrid
        4
        Valencia
        0
        İY(3-0)
        02.11.2025 16:00
        Levante
        1
        Celta Vigo
        2
        İY(0-1)
        02.11.2025 18:15
        Deportivo Alaves
        2
        Espanyol
        1
        İY(2-0)
        02.11.2025 20:30
        Barcelona
        3
        Elche
        1
        İY(2-1)
        02.11.2025 23:00
        Real Betis
        3
        Mallorca
        0
        İY(3-0)
        03.11.2025 23:00
        Real Oviedo
        0
        Osasuna
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 11. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		11 10 0 1 30 16
        2
        Barcelona
        		11 8 1 2 25 15
        3
        Villarreal
        		11 7 2 2 23 12
        4
        Atletico Madrid
        		11 6 4 1 22 11
        5
        Real Betis
        		11 5 4 2 19 6
        6
        Espanyol
        		11 5 3 3 18 2
        7
        Getafe
        		11 5 2 4 17 -1
        8
        Deportivo Alaves
        		11 4 3 4 15 1
        9
        Elche
        		11 3 5 3 14 -1
        10
        Rayo Vallecano
        		11 4 2 5 14 -2
        11
        Athletic Bilbao
        		11 4 2 5 14 -2
        12
        Celta Vigo
        		11 2 7 2 13 -1
        13
        Sevilla
        		11 4 1 6 13 -2
        14
        Real Sociedad
        		11 3 3 5 12 -3
        15
        Osasuna
        		11 3 2 6 11 -3
        16
        Levante
        		11 2 3 6 9 -5
        17
        Mallorca
        		11 2 3 6 9 -7
        18
        Valencia
        		11 2 3 6 9 -10
        19
        Real Oviedo
        		11 2 2 7 8 -12
        20
        Girona
        		11 1 4 6 7 -14

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 12. Hafta Maçları
        07.11.2025 23:00
        Elche
        Real Sociedad
        08.11.2025 16:00
        Girona
        Deportivo Alaves
        08.11.2025 18:15
        Sevilla
        Osasuna
        08.11.2025 20:30
        Atletico Madrid
        Levante
        08.11.2025 23:00
        Espanyol
        Villarreal
        09.11.2025 16:00
        Athletic Bilbao
        Real Oviedo
        09.11.2025 18:15
        Rayo Vallecano
        Real Madrid
        09.11.2025 20:30
        Valencia
        Real Betis
        09.11.2025 20:30
        Mallorca
        Getafe
        09.11.2025 23:00
        Celta Vigo
        Barcelona
