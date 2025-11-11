İspanya La Liga'da 11. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 11. hafta maçları tamamlandı. Atl. Madrid, Real Madrid, Barcelona ve Sevilla haftayı galibiyetle noktaladı. İspanya La Liga'da 11. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İspanya La Liga'nın 11. haftasının kapanışında, Oviedo ile Osasuna karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadelede ev sahibi Oviedo, rakibi Osasuna'yı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
Elche'yi konuk ettiği İspanya La Liga maçında 3-1 galip gelen Barcelona, bu sonuçla puanını 25'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Elche ise haftayı 14 puan ile noktaladı.
Real Madrid, sahasında ağırladığı Valencia 'i 4-0 mağlup ederek 30 puana ulaştı; Valencia ise haftayı 9 puanda kapadı.
Atl. Madrid, evinde Sevilla'yı 3-0 mağlup ederek toplam puanını 22'ye çıkardı; konuk ekip Sevilla puan alamayarak evine döndü.
Girona'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Getafe, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Villarreal, rakibi R. Vallecano takımını 4-0 geçmeyi başardı.
R. Sociedad, ligin 11. haftasında Ath. Bilbao'nu konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-2.
Celta Vigo, 11. haftada oynanan mücadelede Levante'yi 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Celta Vigo böylece 13 puana yükseldi. Celta Vigo'nu ağırlayan Levante ise 9 puanda kaldı.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Alaves, rakibi Espanyol takımını 2-1 geçmeyi başardı.
R. Betis, evindeki mücadelede rakibi Mallorca'yı etkili oyunuyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi R. Betis puanını 19'a yükseltti.